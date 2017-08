Alberto Angela a Vinci per presentare il suo libro su Leonardo

Sabato 16 settembre a partire dalle ore 20.30 in piazza Garibaldi a Vinci capoluogo si terrà la conversazione tra Alberto Angela e Carlo Pedretti a partire dal libro “Gli occhi della gioconda” di Alberto Angela (Rizzoli). L’idea è nata in occasione del soggiorno di lavoro a Vinci di Alberto Angela, durante le riprese effettuate dalla Rai, nei mesi scorsi, per la fortunata trasmissione “Ulisse, il piacere della scoperta”.

Presto saranno diffusi i dettagli dell’iniziativa, che sarà a ingresso gratuito e aperta a tutti.