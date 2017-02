"All'alba perderò" cena con spettacolo di Andrea Muzzi

Il Teatro del Borgo è orgoglioso di invitarvi ad una cena con spettacolo davvero d'eccezione. Sul palco andrà in scena l'esilarante "All'alba perderò", un atto unico di e con Andrea Muzzi, comico toscano unico nel suo genere: poetico, tenero, surreale. Lo spettacolo affronta il tema della sconfitta, del fallimento e dei suoi "eroi". A volte si vince solo grazie alla fortuna... ma quando si perde c'è sempre un motivo. E allora Muzzi ci propone un personale inno alla vita, dedicato a coloro che non si sono arresi, a chi continua nonostante tutto a vivere con passione e a credere in se stesso, perdonandosi i propri limiti e la paura di sbagliare. Prenotazione obbligatoria! Posti limitati! Per info e prenotazioni invia una mail a prenotazioni@teatrodelborgoit o un sms al 338 3533674 o 320 0371496.