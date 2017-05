Agrikulturae, il mercato agricolo-culturale alla BiblioteCanova

Dalla mattina al primo pomeriggio nel piazzale e in biblioteca vendita di produzioni locali di qualità, animazione e convivialità.

Programma

Ore 9.00-14.00: Vendita di pane, pasta, olio, vino, verdure, conserve, miele, marmellate e formaggi della nostra terra e prodotti ecologici per la casa e per il corpo. Novità tra i banchi: La pasta di Adama.

Ore 10.30 La Terra dei libri: "I poeti e la natura", Andrea presenterà il rapporto con la natura di alcuni poeti dell'800 e del 900 (Rimbaud, Montale, Ungaretti, D'annunzio…) intervallato da letture a cura del gruppo "A voce alta" "Scambisti per caso" (quello che non serve più a noi può servire a qualcun altro).

Attenzione: "Scambisti per caso" si tiene solo in caso di bel tempo ore 13.00: Pranzo condiviso: porta da casa piatto, posate, bicchiere e qualcosa da condividere a tavola.

