Agrikulturae alla Bibliotecanova Isolotto

Mercato Contadino AGRIKULTURAE Laboratorio agricolo-culturale per un'altra economia possibile: Sostenibile, Sobria e Solidale SABATO 14 GENNAIO 2017 Dalla mattina al tramonto nel piazzale e in biblioteca vendita di produzioni locali di qualità, animazione e convivialità

Cosa si fa: ore 9.00-14.00 Vendita di pane, pasta, olio, vino, verdure, conserve, miele, marmellate e formaggi della nostra terra e prodotti ecologici per la casa e per il corpo. Ed inoltre: "Scambisti per caso" (quello che non serve più a noi può servire a qualcun altro) - SOLO SE NON PIOVE. ore 13.00 Pranzo condiviso a Rifiuti Zero: porta da casa piatto, posate, bicchiere e qualcosa da condividere a tavola. Ci rivediamo: Sabato 11 febbraio 2017 ore 9.00 - 14.00 Torna "Alla scoperta delle erbe di campo... in biblioteca!I" - a cura di Tiziana Fabiani dell'azienda agricola Forrà Pruno

