L'Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci torna a casa / VIDEO

La notte scorsa l'opera, da anni in restauro all'Opificio delle Pietre dure, è tornata Galleria degli Uffizi. Il capolavoro è stato sollevato dal piazzale degli Uffizi con un braccio meccanico e fatto entrare da una finestra. Adesso è coperta, in attesa della mostra a lei dedicata al via martedì prossimo