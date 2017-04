"Acero" mostra fotografica al Fua

La mostra fotografica personale della studentessa è il progetto che conclude il biennio del corso di Fotografia alla FUA, si sviluppa seguendo la narrazione di un libro di grande successo in Italia, Acciaio, di Silvia Avallone. Acero è la traduzione del titolo del libro in spagnolo, lingua natale della Sciaraffia, la quale ha voluto dimostrare come anche una serie di scatti può raccontare una storia, dall'inizio alla fine, senza bisogno di una traccia scritta per essere compresa dal pubblico. Lo stile narrativo del libro è molto visuale, e per di più la scrittrice tende a fare spesso riferimento ad artifici come specchi, lenti, zoom e finestre. Un linguaggio immediato, quindi, che ha un'unica interpretazione, con descrizioni vivide, che la Sciaraffia ha voluto mantenere come nel libro decostruito e ricostruito in immagini, attraverso le tante situazioni, persone, e azioni, che scoprono volta volta le emozioni e le crisi interiori dei soggetti al centro dell'attenzione, e quindi dell'obiettivo. Corridoio Fiorentino Corridoio Fiorentino, all'interno della School of Digital Imaging and Visual Arts della FUA, è una delle sedi CEMI (Community Engagement Member Institutions) che fanno parte della Fondazione Palazzi ed è il nuovo spazio espositivo per le opere fotografiche e di design di artisti esterni, studenti e professori della Florence University of the Arts. FUA The Florence University of the Arts FUA, con le sue 9 facoltà nel centro storico di Firenze, ha 7 sedi all'avanguardia, tra cui vere e proprie finestre aperte sulla città e veri esempi di integrazione: un ristorante, una pasticceria, una casa editrice, due gallerie d'arte e di design, un negozio di moda, gestiti interamente dai propri studenti con la formula dell'Experiential Learning. ACERO di Anastassia Sciaraffia 13 Aprile - 2 Maggio 2017 Ingresso libero CORRIDOIO FIORENTINO - DIVA - School of Digital Imaging and Visual Arts VIA MAGLIABECHI 1 - 055 2633121