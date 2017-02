"Abîme" mostra di Tommy Boureaux

Inaugura sabato 25 febbraio alle 18.30 la personale "Abîme" (abisso) di Tommy Boureaux, pittore francese, parigino di nascita e cittadino del mondo, che del suo viaggiare fisico tra un paese e un altro ne ha fatto una metafora di vita dove si pone come visitatore ed osservatore dell'animo umano. Il viaggio, in cui siamo tutti invitati in questa mostra, è quello dell'abisso (Abîme), smisurata profondità dell'animo umano dove albergano "mostri", ferite, parole incistate che hanno preso un loro senso conducendo, spesso inconsapevolmente, la nostra vita. Un luogo scuro e profondo dove riecheggiano le voci del passato, le azioni del presente, i sogni e le aspirazioni per il futuro. Un luogo a tratti spaventoso, pericoloso se non guardato e se non bene ascoltato. L'impegno e lo sforzo di Tommy Boureaux nelle sue opere è rendere visibile l'invisibile, il dar voce a quel mondo sommerso che appartiene ad ognuno di noi, che in questi tempi di "iper tecnologia" viene fatto fuori a scapito di una "normalità" omologante dove l'unicità e le differenze di ogni essere umano non vengono riconosciute ed esaltate. Il visitatore che viene alla mostra è chiamato - tra personaggi a tratti inquietanti, colori forti e tinte cupe - a guardare attraverso i quadri se stesso, oltre che a guardare dentro "l'abisso" dell'artista che racconta il suo intimo rapporto con il mondo in cui vive. Non è un viaggio rassicurante ma un'occasione per misurarsi con il proprio Abisso e, se si avrà il coraggio di guardarci dentro, forse l'abisso regalerà ad ognuno dei visitatori qualcosa di inedito su di sé. 25.02.2017 / 10.03.2017 INAUGURAZIONE sabato 25 Febbraio, ore 18.30 - 21.00 APERTURA SETTIMANALE dal lunedì al venerdì ore 10.30 - 13.00 / 15.00 - 18.00 SABATO E DOMENICA dalle 16.00 alle 19.30 79rosso via dei Serragli 79r, Firenze ingresso libero Sito: http://www.79rosso.it/eventi/abime-tommy-boureaux/ Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/933355310133636/