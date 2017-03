A Villa Romana l'evento "Les Fleurs du Mid": vintage e non solo

Sabato 8 e domenica 9 aprile germoglieranno a Villa Romana 'Les Fleurs du Mid', nuovo appuntamento "Nonsolovintage", promosso e organizzato da Mid Firenze (composto da Daniela Giorgi, Federica Attorre, Daniela Meza e Valérie Pizzera).

Sarà la splendida struttura neoclassica, centro di produzione di arte contemporanea, ad ospitare abbigliamenti d’epoca, capi e accessori usati, bijoux fatti a mano, vestiti per bambini, modernariato, oggetti da collezione e creazioni artigianali.

L'evento contribuirà alla realizzazione del progetto 'Disappereances' a cura di Fehras Publishing Practices' che si terrà a Villa Romana dal 5 maggio al 16 giugno 2017.

La casa editrice berlinese Fehras Publishing Practices di Kenan Darwich, Omar Nicolas e Sami Rustom, è nata nel 2015 come spazio polifunzionale, per rispondere alle molteplici questioni riguardanti la storia e la presenza dell'editoria nel Mediterraneo orientale e in Nord Africa e la diaspora.

Mid sostiene Oxfam Italia, l’associazione umanitaria italiana nata in Toscana più di 30 anni fa e oggi parte di una grande coalizione internazionale, formata da 15 organizzazioni che lavorano in 98 paesi per combattere l’ingiustizia della povertà nel mondo. L'associazione organizzerà un laboratorio per bambini sulle tematiche della sostenibilità alimentare e sarà presente all'evento con una propria postazione

ATTIVITA'

"A Fior di Pelle" sarà la mostra collettiva di pittura, scultura, fotografia, performances e istallazioni.

Gli artisti_ Moradi, Anna e Rosaria Corcione, Cosimo Frezzolini, Luisa Corcione, Elena Donnini, Graziano Staino, Luca Benelli Berardi, Maribel de Alba Fernandez, Massimiliano Lo Russo, Paolo Miano, Daniela Meza Sigala _ realizzeranno opere site specific, sul tema dei fiori e delle piante, ma anche della frutta e della verdura.

Curiosa la performance interattiva di Graziano Staino con disegni live proiettati sulle pareti di Villa Romana, animali selvaggi, insetti, strane creature nascoste tra zucche, carciofi, pomodori e altri ortaggi e la performance di Action Poetry 'Mirror', in omaggio a Sylvia Plath, di Paolo Miano e Renato Cantini alla tromba.

Fiori, piante, frutta e verdura saranno il tema del fashion show by Irene Bianchi, Solange Fabbroni, Maria Cujatar, Carla Macis, Elisa Lupi, Pamela Castiglia in programma domenica 9 aprile alle 18.

Non mancheranno una serie di attività dedicate a grandi e piccini.

Dallo yoga per bambini con posizioni ispirate a piante e fiori a cura di Vaia Balekis e Francesca Campeggi (al costo di € 5) ai laboratori specializzati in decorazioni pasquali di 'Fior di Fiaba' (al costo di € 15 per i bambini e di € 25 per gli adulti) e anche il laboratorio per bambini 'Scale e Serpenti' a cura di Oxfam Italia (al costo di € 5). Immancabile per tutto l'arco dell'evento la nostra Truccabimbi' Laura Roselli.

E grazie alla collaborazione con la scuola Time Out Ballet diretta da Elisabetta Barbagli, si terrano delle lezioni di danza per bambini e adulti (al costo di € 5 per i bambini e € 10 per gli adulti) a cura della coreografa Paola De Fazio, che si esibirà con il suo team di ballo sia sabato che menica alle 19,30 e alle 20.

Per info e iscrizioni a corsi e laboratori scrivete una mail a attivita.midfirenze@gmail.com

Sarà presente il Monnalisa Day che presenterà "Officina ESSENZIALE (delle essenze) di ARTISTA" , un laboratorio alchemico temporaneo per la messa a punto di profumi self-made a disposizione del pubblico con una breve introduzione alla storia del profumo e alle famiglie olfattive.

Mentre a chi vorrà conoscere gli arcani della propria sorte, Madame Nicole leggerà i Tarocchi di Marsiglia, sabato 8 aprile dalle ore 15 in poi.

E come sempre un set fotografico ad hoc by Luca Benelli Berardi che lavorerà a stretto contatto con il Trucco & Parrucco team.

A fare da colonna sonora all'evento vintage due consolle e un team di dj's ben noti in ambito fiorentino come il mago delle sonorità vintage Pise dj, Lord Bartoli per il Flower party, Ivo Watcher e il giovane dj in erba Arturo.

Anche questa volta sarà possibile gustare prelibatezze e ottimi drink a cura di Rex cafè di Daniele Palladini e del 'catering contemporaneo' Kitchen Wishes.

In villa servizio di colazione, pranzo, aperitivo e cena.​

PROGRAMMA

Sabato 8 aprile

Dalle 15 la 'Truccabimbi' Laura Roselli

Dalle 15 Madame Nicole leggerà i Tarocchi di Marsiglia

Alle 16 laboratori per bambini e per adulti specializzati in decorazioni pasquali a cura di 'A Fior di Fiaba' (al costo di € 15 per i bambini e di € 25 per gli adulti.

Alle 16 lezione di danza per bambini e alle 17 lezione di danza per adulti a cura della scuola Time Out Ballet (al costo di € 5 per i bambini e € 10 per gli adulti).

Alle 16 e alle 17 lezione di yoga per bambini con posizioni ispirate a piante e fiori a cura di Vaia Balekis (al costo di € 5).

Dalle 18 Flower Party con Lord Bartoli dj e Pise dj Club.

Alle 19 Performance Interattiva di Graziano Staino, disegni live proiettati sulle pareti di Villa Romana,animali selvaggi, insetti, strane creature nascoste tra zucche, carciofi, pomodori e altri ortaggi.

Alle 19,30 e alle 20 Performance di Modern Jazz della scuola Time Out Ballet.

Domenica 9 aprile

Alle 11 Laboratorio per bambini 'Scale e Serpenti' a cura di Oxfam Italia (al costo di € 5)

Dalle 15 la 'Truccabimbi' Laura Roselli

Alle 16 Lezione di danza per bambini e alle 17 lezione di danza per adulti a cura della scuola Time Out Ballet (al costo di € 5 per i bambini e € 10 per gli adulti).

Alle 16 e alle 17 Lezione di yoga per bambini con posizioni ispirate a piante e fiori a cura di Vaia Balekis (al costo di € 5).

Alle 16 Laboratori per bambini e per adulti specializzati in decorazioni pasquali a cura di 'A Fior di Fiaba' (al costo di € 15 per i bambini e € 25 per gli adulti).

Alle 18 Fashion Show by Irene Bianchi, Solange Fabbroni, Maria Cujatar, Elisa Lupi, Pamela Castiglia.

Alle 19 'Mirror – Omaggio a Sylvia Plath, Action Poetry, note in poesia di Paolo Miano e Renato Cantini Alla tromba, Performance Interattiva.

Alle 19,30 e alle 20 Performance di Modern Jazz della scuola Time Out Ballet.

Per info e iscrizioni a corsi e laboratori scrivete una mail a attivita.midfirenze@gmail.com