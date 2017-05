90's Dance Party al Namaste

♫♫ 90'S DANCE PARTY ♫♫ Why Not Party Opening ♫♫ 20 MAGGIO 2017 H 23:00 @ Namaste Beer Point ▻ Line Up: Lorenzo Vichi // BluEmotion Fondatore e Dj del BackToThe90s // Bluemotion, resident dell'omonima festa, ha suonato nei più storici locali fiorentini tra cui Babylon, Yab, Manduca e Combo. Nato come grande ascoltatore di musica elettronica ma anche grande nostalgico della musica che ha forgiato una generazione intera negli anni 90, ha portato in consolle il giusto connubio tra i due generi e non solo. I suoi Dj set sono ben corposi di Rock/Dance/Elettronica e non mancano mai delle sorprese. Namaste Beer point via dei pandolfini 36r INGRESSO 5€ Namaste è aperto tutti i giorni dalle 21 a tardi con un'ampia selezione di Birre Artigianali e non...