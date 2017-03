50's American Burger a Impruneta

Signori & Signore, Papaveri & Papere Siamo felici di potervi annunciare che per il terzo anno consecutivo torna a Mezzomonte la sagra più American Style che ci sia! Grazie al successo degli anni passati possiamo tornare anche quest'anno a migliorarci per far sì che accorriate sempre più numerosi! Via aspettiamo Sabato 11 Marzo dalle 19,30 e domenica 12 Marzo tutto il giorno presso il circolo SMS Mezzomonte. Oltre agli amanti del classico (o rivisitato!) hamburger, cercheremo di accontentare anche chi la carne non la mangia, con nuove proposte vegetariane! Non perdetevi le nostre super prelibatezze!!!