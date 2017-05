Widiba: a Firenze il primo hub di educazione finanziaria per i cittadini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Nasce a Firenze il primo hub di educazione finanziaria per il cittadino, un servizio aperto a tutti disponibile a fornire informazioni qualificate in tema di investimenti. Con questa iniziativa Widiba intende rispondere concretamente alla Legge Salva-Risparmio e alla forte richiesta di informazione e orientamento dei cittadini in tema di tutela e pianificazione patrimoniale. A partire dal mese di maggio sarà possibile confrontarsi con un consulente certificato UNI ISO2222222 per comprendere i propri bisogni finanziari e conoscere gli strumenti presenti sul mercato per ottimizzare i propri risparmi. Un giorno alla settimana, un esperto sarà presente per rispondere a tutti i quesiti e fornire informazioni in merito alla previdenza complementare, le forme di indebitamento più convenienti, le soluzioni di investimento più efficienti, i PIR (Piani Individuali di Risparmio) e per comprendere meglio i mercati. Gli uffici del nuovo hub si trovano in Viale Gramsci 32 e sono aperti tutti i mercoledì dalle ore 10.00 alle 19.00. L'ingresso è libero ma, per garantire una migliore accoglienza, si consiglia di fissare un appuntamento chiamando il numero 055 5109711 o scrivendo all'indirizzo email widibafirenze@gmail.com Nei prossimi mesi il progetto vedrà coinvolte tutte le città di provincia della Toscana.