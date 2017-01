Voli, nuova rotta Firenze – Palma di Maiorca

Oggi la compagnia Vueling ha messo in vendita i biglietti per la rotta che collega Firenze all'isola di Maiorca che sarà operativa a partire dal 27 aprile. Il collegamento, operato per la prima volta nella storia di Vueling, sarà attivo due volte alla settimana, il lunedì ed il giovedì, ed offrirà ai passeggeri in partenza da Firenze la possibilità di volare a partire da 39.99 euro.



“Questa nuova rotta riconferma l’importanza strategica rivestita dall’aeroporto di Firenze” Alexander D’Orsogna, Country manager di Vueling per l’Italia “abbiamo iniziato le nostre operazioni presso l’aeroporto di Peretola nel marzo 2012 e da allora abbiamo continuato a crescere fino ad avere a 2 aerei basati e più di 548.500 posti disponibili per la prossima stagione: un importante traguardo per Vueling!”