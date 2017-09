Vino, vendemmia 2017: produzione in calo del 30% e perdite da 100 milioni

Bilancio amaro per la vendemmia 2017 in Toscana, con la produzione di vino prevista in calo del 30% e con perdita stimate per i produttori di circa 100 milioni di euro. A tracciare il quadro è Confagricoltura Toscana.

Le cause sono da ricercarsi in una concomitanza sfortunata di fattori: prima le gelate di fine aprile, poi la siccità e le alte temperature, anche di notte, di questa estate. Colpa anche degli attacchi più frequenti da parte degli ungulati, che non trovando acqua per via della siccità si dissetano mangiando più frutta.

In termini assoluti si parla di una produzione che non raggiunge i 2 milioni di ettolitri di vino, contro i 2,7 della scorsa annata. “Le perdite variano zona per zona, ma 100 milioni di euro è una stima per difetto - commenta Francesco Colpizzi, presidente sezione vitivinicola di Confagricoltura Toscana -. Le maggiori difficoltà si registrano in Maremma, su tutto il litorale e a Montepulciano. Le piogge degli ultimi giorni potrebbero farci recuperare qualcosa, ma sarà un’annata alquanto difficile per il vino in Toscana”.

Un 2017 non facile anche per la qualità. “Sarà buona, ma non straordinaria. La mancanza di acqua - continua Colpizzi - genera stress idrici all’interno della pianta, provoca una maggiore concentrazione di zuccheri, ma anche una maggiore acidità. La componente aromatica sarà comunque soddisfacente. Saranno vini che richiederanno più attenzione in cantina”.