Vino, il Buy Wine lancia l'export toscano

Si chiude con numeri positivi la settima edizione di BuyWine 2017, iniziativa di compravendita del vino toscano svoltasi il 10 e l'11 febbraio scorsi alla Fortezza da Basso. Più dell’80 per cento delle 6mila trattative commerciali avviate è stato giudicato soddisfacente dagli acquirenti internazionali e dalle imprese vitivinicole toscane.

All'iniziativa hanno partecipato 210 i produttori (63 dei quali biologici o biodinamici), che hanno presentato 607 etichette differenti (244 DOCG, 202 IGT, 161 DOC) a 190 acquirenti di 32 Paesi differenti.

“I numeri e l'export di DOC e DOCG ci dicono che occorre lavorare sulla qualità, continueremo in questa direzione”, afferma l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi. In base ai giudizi degli operatori raccolti in tempo reale, è stato registrato il 95 per cento di soddisfazione dei compratori su prezzo, marchio, confezioni e qualità dei vini assaggiati, oltre al 92 per cento di piena corrispondenza tra le caratteristiche dei venditori e le aspettative dei compratori.

“Un successo che ci fa ben sperare per le vendite del nostro vino a livello internazionale”, dichiara Claudio Bianchi, presidente di PromoFirenze. Andranno avanti fino a domenica 19 febbraio le anteprime per i media internazionali nei principali territori di produzione del vino: un calendario iniziato alla Fortezza da Basso con Anteprime di Toscana 2017, durante il quale sono anche state stappate le annate di undici dei sedici consorzi di tutela aderenti all’iniziativa, davanti a 190 giornalisti provenienti da tutto il mondo.