Vino, vola il fatturato toscano: oltre un miliardo di euro

Sfonda quota un miliardo di euro il fatturato dei sedici Consorzi di tutela del vino toscano, che ieri alla chiusura di 'BuyWine' hanno presentato alla Fortezza da Basso le Anteprime 2017 al mercato mondiale.

Rispetto a 10 anni fa il fatturato segna +55% nel 2016 rispetto al '15) e un’altissima propensione all’esportazione. L’export dei vini toscani 'di qualità' nel 2016 ha raggiunto la cifra record di 586 milioni di euro: +2% rispetto al 2015 e +10,4% sul 2014.

Lieve flessione invece per le esportazioni complessive (rispetto al vino 'di qualità): dai 903 milioni di euro nel 2015 si è passati ai 858 milioni di euro per il 2016 (-5,2%). “Il mercato premia i prodotti di qualità”, spiegano i promotori dell'evento, che sottolineano come la filiera del vino toscano dia lavoro a oltre 25mila addetti (+5% in 10 anni).

Tra i Paesi che nel 2016 hanno acquistato maggiormente bottiglie di vini toscani gli Stati Uniti (139 milioni di euro di export), la Germania (62 milioni), il Canada (34 milioni), il Regno Unito (25 milioni) e la Svizzera con 21 milioni di euro.

E non si tratta solo di rosso. L'export dei bianchi DOP è aumento del 12% sull’anno precedente, con una domanda crescente dall’Asia, come dimostrano i casi di Hong Kong, diventato terzo mercato di destinazione con 1,7 milioni di euro, e del Giappone (0,8 milioni di euro).