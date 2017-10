Il vino più amato dai cubani è il Chianti

Il Consorzio Vino Chianti torna a Cuba per consolidare il primato come Denominazione italiana più venduta dell'isola. Dopo il grande successo registrato in occasione dell'ultima edizione del Festival Habanos, la kermesse dedicata agli operatori di sigari premium più importante al mondo che riunisce ogni anno oltre 3 mila appassionati, il Consorzio torna sull'isola per essere protagonista a L'Avana durante la consueta “Feria del Vino” nello spazio dell’Hotel Nacional.

Lo farà con circa 30 etichette di Chianti d.o.c.g. prodotte dalle 13 aziende partecipanti all’iniziativa, che verranno presentate durante la manifestazione al mercato cubano.

“Il vino Chianti - spiega Giovanni Busi, presidente del Consorzio - è ​i​l più celebre fra i vini italiani esportati oggi nell’Isla Grande. Un risultato dovuto anche alle tante iniziative svolte a Cuba che ci hanno permesso di abbinare i nostri vini in modo inedito anche a prodotti come il sigaro Habanos. Lo spazio conquistato attraverso seminari ed approfondimenti sulla nostra Denominazione hanno fatto sì che quando oggi parliamo di Chianti, a Cuba il mercato è pronto a rispondere.”