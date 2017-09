Tutti pazzi per la forma fisica, aumentano palestre e centri benessere

Sempre più persone sono attente al proprio benessere: sport, fitness e trattamenti estetici, stanno entrando in modo sempre più preponderante nella nostra quotidianità. Per il 48% degli Italiani “mens sana in corpore sano” è la massima che rispecchia il concetto di benessere.

Lo rivela l’ultima edizione dell’Osservatorio Compass, secondo la quale oltre il 40% degli intervistati ha incrementato il tempo libero dedicato alla cura di sé rispetto all’anno precedente. A Firenze ci sono ben 2.540 aziende nel settore del benessere. E’ quanto registrato da Unioncamere-Infocamere nel secondo trimestre del 2017. In Toscana sono 10.428 le imprese del settore, un dato in crescita del +5,8% rispetto allo stesso periodo del 2012 e che posiziona la regione al settimo posto in Italia. Tra i settori principali si evidenziano, per numerosità, i saloni di barbiere e di parrucchiere con oltre 7 mila imprese (+0,3%), ma a spingere la crescita negli ultimi cinque anni sono i centri per il benessere fisico (+73%), i servizi di manicure e pedicure (+30,9%), le palestre (+26,4%) e gli istituti di bellezza (+15,4%). A livello provinciale, a guidare la classifica c’è Firenze.

Secondo Compass in Italia lo sport è sul podio della classifica delle attività predilette nel tempo libero per il 55% degli intervistati, con picchi fino al 70% a ridosso delle vacanze. Un impegno ricorrente soprattutto fra i più giovani, che dichiarano di praticare esercizio fisico anche tre volte alla settimana. A ridosso dei periodi più caldi cresce anche il ricorso ai trattamenti estetici con una media che sale dal 37% al 60% (73% donne, 49% uomini) degli intervistati che dichiara di dedicare parte del proprio tempo libero a queste attività, che non sembrano più essere una prerogativa delle sole donne.