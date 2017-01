Turismo: Firenze destinazione top per arrivi internazionali

Hong Kong, Bangkok e Londra: sono le tre destinazioni top del mondo per arrivi internazionali, secondo i dati di Euromonitor International sulle 100 città più visitate al mondo. Nella top ten non ci sono città italiane: la prima a comparire è Roma, al 13esimo posto che avanza di un gradino nella classifica rispetto all'anno precedente. Ma nella classifica c'è anche Firenze.

Il capoluogo toscano sale di quattro gradini rispetto allo scorso anno e raggiunge il 36esimo posto. Secondo Euromonitor Milano, Venezia e Firenze sono nella classifica delle 5 città europee con il maggiore tasso di crescita per arrivi internazionali dominata da Atene. "Con 21 milioni di visitatori da tutto il mondo, Expo 2015 - spiega Wouter Geerts, analista presso Euromonitor - ha favorito la crescita degli arrivi a Milano e in Italia. Gli attacchi terroristici in Medio Oriente e Nord Africa, in particolare in Tunisia ed Egitto, ma anche in città europee come Parigi e Nizza, hanno favorito la crescita di arrivi in destinazioni che offrono un'offerta simile, come Spagna, Grecia ed Italia".

Anche se che i dati del turismo italiano degli ultimi tempi sono positivi e fanno ben sperare, è vero che l'Italia e in particolare Roma non sfruttano completamente le proprie potenzialità. Secondo un rapporto 2017 di Eurispes secondo più del 60% dei flussi turistici sono concentrati in sole 4 regioni: Veneto, Lombardia, Toscana e Lazio.