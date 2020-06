Turismo in appartamento, l'associazione Property Managers: “Crescono le prenotazioni per luglio”

La ripartenza è graduale ma costante per il turismo in appartamento che, da metà maggio a oggi, ha fatto registrare un incremento continuo delle prenotazioni. Prenotazioni che, però, continuano ad essere “last minute”.

Queste le ultime rilevazioni di Property Managers Italia, l'associazione nazionale di categoria del turismo residenziale, secondo cui "non ci sono motivi per pensare che questo trend si debba fermare a luglio".

“Tutte le località stanno crescendo – spiega il presidente Stefano Bettanin -. La prima a ripartire è stata la montagna che va benissimo, bene anche le località della costa adriatica e alcune città come Milano, Torino e Roma".

"Altre zone continuano a soffrire molto e si tratta di quelle maggiormente esposte al turismo internazionale che si sposta in aereo e proviene da Paesi ancora pesantemente esposti alla pandemia, come l'Asia e gli Stati Uniti” prosegue Bettanin.

Il turismo residenziale cresce grazie ai viaggiatori che si spostano in macchina: gli italiani – che sono lo stesso numero dell'anno scorso – e gli europei, come tedeschi e olandesi, che con i mezzi privati raggiungono le località di mare in Italia.

“Osserviamo che anche le grandi isole, Sardegna e Sicilia, stanno ripartendo – aggiunge Bettanin – per quanto con flussi più modesti rispetto alla costa del continente sempre a causa del fatto che non possono essere raggiunte usando esclusivamente il mezzo privato" sottolinea Bettarin.

"Gli italiani che scelgono le nostre strutture sono lo stesso numero del 2019 perché la quota di coloro che rinunciano alle vacanze viene compensata da chi in passato andava all'estero e quest'anno resta in Italia, spostandosi in macchina" choisa il presidente Pmi.

"I turisti stranieri sono invece appena il 20% dell'anno scorso e questo spiega la grande sofferenza delle città più prettamente turistiche - conclude -. Certamente per tutti pesa nell'orientamento della scelta il fatto che un appartamento garantisce maggiore sicurezza sia dal punto di vista sanitario che della privacy”.