Turismo, Federalberghi lancia l'allarme per il sommerso

Aumentare la lotta al sommerso nel settore turistico per evitare conseguenze su consumatori, collettività e mercato. Una richiesta che viene lanciata dal presidente di Federalberghi Firenze, Francesco Bechi, di ritorno da Rapallo dove si è tenuta la 67a Assemblea nazionale dell'associazione. "Secondo un sondaggio elaborato da Federalberghi / Incipit srl su dati Inside Airbnb- spiega Bechi -, ad aprile scorso, in particolare nella settimana di Pasqua, nella provincia di Firenze risultavano disponibili su Airbnb 11.393 alloggi, di cui: 8.344 (73,23%) riferiti ad interi appartamenti; 8.329 (73,10%) disponibili per più di sei mesi; 7.377 (64,75%) gestiti da host che mettono in vendita più di un alloggio. Per quanto riguarda le regioni, la pole position spetta alla Toscana, con 34.595 alloggi, seguita dal Lazio con 32.663, dalla Lombardia, con 25.148 e dalla Sicilia con 23.020. Come Federalberghi apprezziamo i tentativi di dettare delle regole avviati dal Comune e dalla Regione, ma è tutto inutile se non si arriva ad una legge nazionale che normi un settore che rischia di andare incontro ad una espansione incontrollata”.

“Proprio in questo giorni il Parlamento sta valutando l’introduzione di un decreto legge che assegna ai portali il compito di prelevare alla fonte la cosiddetta cedolare secca, pari al 21% del prezzo pagato dai clienti degli appartamenti in affitto. Ma bisognerà agire anche sotto altri aspetti, ad esempio in materia di igiene e sicurezza, di pubblicità ingannevole e, ancora, in termini di trasparenza: è necessario prevedere la comunicazione delle generalità degli alloggiati alla pubblica sicurezza. Infine va considerata l’imposta di soggiorno. Tutto questo per garantire pari regole/stesso mercato e dare al comparto turistico quella uniformità necessaria sotto questo profilo”.