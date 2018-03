Toscani amanti dell'estetica: aumentano i saloni di bellezza

A livello nazionale il 2017 ha registrato negli istituti di bellezza una ripresa dei consumi del +2% per un valore di 236 milioni di euro; il settore dell’acconciatura ha registrato anch’esso una crescita di due punti percentuali circa, con un valore che si aggira intorno a 580 milioni di euro. Questi i dati diffusi da Camera Italiana Acconciatura, di cui Cna Benessere e Sanità è socio fondatore sin dal 1998, insieme a Cosmetica Italia.

Anche in Toscana, che è al quinto posto fra le regioni italiane in cui le imprese che si occupano della cura della persona, il settore bellezza e benessere è in crescita con oltre 10.000 imprese fra parrucchieri, estetiste, centri benessere, manicure e pedicure, nelle quali operano circa 30.000 addetti.

Commenta Massimiliano Peri, portavoce toscano degli acconciatori Cna: “A differenza di altri settori, il numero delle imprese della bellezza e del benessere aumenta. Questo comparto è quindi una componente importante dell’economia regionale, un settore che CNA da sempre tutela e per gli interessi del quale si batte. Un settore in cui gli operatori lavorano con qualità dinamismo e attenzione alla professionalità, assicurando il pieno rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie, dalla sterilizzazione degli strumenti all’igiene degli addetti, all’utilizzo di cosmetici ed apparecchiature: una garanzia per il cliente”.

Aggiunge Daniela Vallarano, portavoce toscana delle estetiste Cna: “Tutto il settore della bellezza e del benessere è chiamato a rispondere ad esigenze del consumatore sempre più sofisticate, le tecniche di marketing sono in forte evoluzione e richiedono importanti investimenti nella formazione”.

Ma non mancano i problemi, in particolare il dilagare dell’abusivismo, come affermano Peri e Vallarano: “E’ un problema grave per le attività legate alla bellezza: ognuna delle nostre imprese ha come concorrente un acconciatore o un’estetista o una manicure o pedicure invisibile al fisco”.