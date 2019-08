Toscana Aeroporti: 3,8 milioni di passeggeri trasportati nel primo semestre

Oggi il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. - società quotata in Borsa che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa – ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019. “Nel primo semestre del 2019 è continuato il percorso di crescita di Toscana Aeroporti che, a testimonianza della validità del modello di business della Società, registra un traffico passeggeri del Sistema Aeroportuale Toscano ancora in aumento e un incremento dei ricavi sia Aviation che Non Aviation. Tale crescita sarebbe stata ancor più sostanziosa senza gli oltre 400 voli cancellati e dirottati all’aeroporto di Firenze, dato che sottolinea ancora una volta l’inadeguatezza dell’infrastruttura fiorentina.” - ha commentato Marco Carrai Presidente di Toscana Aeroporti.

ANDAMENTO TRAFFICO PASSEGGERI E CARGO

Nei primi sei mesi del 2019 il sistema aeroportuale toscano ha trasportato 3.788.920 passeggeri, registrando una variazione complessiva del +0,6% nella componente passeggeri, un aumento del +1,9% nella componente movimenti ed una crescita del +1,9% nella componente tonnellaggio. Nel primo semestre 2019 gli aeroporti toscani di Firenze e Pisa sono stati collegati con 91 destinazioni, di cui 11 nazionali e 80 internazionali (20 operate in entrambi gli scali), servite da 33 compagnie aeree (di cui 8 operanti in entrambi gli scali), 17 legacy e 16 low cost. Al 30 giugno 2019, con 6.495 tonnellate di merce e posta trasportate, il traffico cargo cresce del 12,9%.



Aeroporto Galileo Galilei di Pisa

Nel primo semestre dell’anno il traffico dell’aeroporto di Pisa (2.449.564 passeggeri trasportati) registra una flessione dell’1,0% rispetto allo stesso periodo del 2018. Tale risultato è principalmente riconducibile all’andamento dei movimenti dei voli commerciali (-0,9%). I principali mercati per il Galilei risultano essere, dopo quello nazionale (28%), quello britannico (20,1% del totale), spagnolo (10,3% del totale) e tedesco (6,8%

del totale). Il traffico cargo, con 6.377 tonnellate di merce e posta trasportate, è in aumento del 13,5% rispetto allo stesso periodo del 2018.



Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze

Nei primi sei mesi dell’anno i passeggeri transitati presso l’aeroporto di Firenze sono stati 1.339.356, con una crescita del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2018. Tale risultato è stato ottenuto nonostante nel primo semestre del 2019 siano stati dirottati/cancellati oltre 400 movimenti per una perdita stimata di circa 40.000 passeggeri. Di questi, oltre 200 sono stati dirottati/cancellati per avverse condizioni meteo a testimonianza dell’inadeguatezza dell’infrastruttura fiorentina. Al netto della perdita stimata di passeggeri, il traffico dello scalo aeroportuale di Firenze avrebbe registrato una crescita del traffico passeggeri del +6,8%. Solo una parte di tale traffico è stata recuperata dall’aeroporto di Pisa. In aumento (+4,7%) il traffico di linea internazionale che rappresenta l’86,2% del totale del traffico di linea. I principali mercati del Vespucci risultano essere quello francese (21,1% del totale), tedesco (18,8%) e domestico (13,8%).



NUOVE ROTTE