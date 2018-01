Saldi al via: centri commerciali e outlet affollati

Sono partiti questa mattina i saldi della stagione invernale 2017/2018. Sarà caccia alla migliore occasione fino al prossimo 5 marzo. Prima delle 9 si sono formate code agli ingressi dell'Outlet di Barberino di Mugello e anche del centro commerciale i Gigli di Campi Bisenzio. Affollato ma non troppo (IL VIDEO) il centro commerciale dove a causa della pioggia qualcuno ha aspettato l'apertura dei negozi nella propria autovettura.

Ai Gigli le prime scelte dei visitatori si sono indirizzate verso i negozi di abbigliamento per l’acquisto di cappotti e piumini, gli store di calzature, intimo ed elettronica.

Secondo Confcommercio Toscana il 60% delle famiglie della regione acquisterà in saldo almeno un prodotto delle collezioni invernali di abbigliamento, calzature, tessuti e accessori. L'associazione di categoria ha anche previsto quanto spenderemo per questi saldi: circa 167 euro a persona, 24 euro in più rispetto alla media nazionale.

A Firenze però gli operatori della moda preferiscono restare cauti: il 70% dei negozianti fiorentini intervistati dalla Confcommercio si riterrebbe già fortunato ad eguagliare i risultati dei saldi invernali 2017. Il 25% prevede invece risultati più modesti, vuoi per la contrazione dei consumi ancora in atto, vuoi per il cambiamento di certe abitudini, fra commercio on line e occasioni da rincorrere tutto l'anno. Il 5% è invece più ottimista e confida di migliorare gli incassi.

Quasi nessuno dei commercianti - fa sapere Confcommercio - è soddisfatto di un inizio così anticipato delle vendite di fine stagione, proprio a ridosso delle festività natalizie. C'è chi li vorrebbe posticipare alla fine di gennaio, chi addirittura a febbraio; altri vorrebbero diminuirne la durata, giudicata ora eccessiva. C'è poi il fronte di chi vorrebbe liberalizzare ogni tipologia di sconto.