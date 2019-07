Roberto Cavalli, verso la cessione: possibili mobilitazioni 

Ieri si è tenuto il tavolo per fare il punto sulla cessione dell'azienda Cavalli. All'incontro, convocato dal consigliere del governatore Gianfranco Simoncini, hanno partecipato le organizzazioni sindacali (Filctem Cgil, Femca Cisl), il sindaco del Comune di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze Andrea Vannucci e rappresentanti della società.



Nel corso dell'incontro l'azienda ha informato dell'iter della procedura che ha visto, nel mese di giugno, verificando le quattro offerte pervenute, l'individuazione, confermata dal Tribunale, della società Vision del Gruppo Damac di Dubai quale possibile acquirente del 100% delle azioni del gruppo. L'azienda ha poi annunciato che in questi giorni si sta lavorando per definire l'accordo con i creditori per arrivare, entro il 3 di agosto, alla presentazione al Tribunale dell'accordo sulla ristrutturazione del debito. Un'operazione che permetterebbe dopo l'omologa da parte del Giudice, presumibilmente per settembre, il passaggio al nuovo gruppo. Entro la prima metà di settembre la Regione fisserà un nuovo incontro con la nuova proprietà che potrà, nell'occasione, illustrare le linee del piano industriale che starà definendo.

Oggi la rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) ha criticato il fatto di non essere presente al tavolo e chiede un incontro al tribunale di Milano entro il 24 luglio non escludendo mobilitazioni. La Rsu chiede di poter visionare un piano di rilancio, sia dal punto di vista dell’impatto occupazionale sia del mantenimento della sede nel territorio toscano. Elementi, questi, ritenuti prioritari anche dalle istituzioni presenti al tavolo di crisi della Regione Toscana.