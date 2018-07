Rifiuti, caro tasse in Toscana: sono fra le più alte d'Italia

La tassa sui rifiuti che grava sulle imprese toscane è fra le più alte d’Italia. Lo dimostra l’indagine dell’ufficio studi di Confcommercio, che regione per regione ha confrontato le aliquote medie Tari applicate per metro quadrato alle diverse tipologie di attività economiche in tutte le regioni italiane, con riferimento all’anno 2016.

A onor del vero, la “maglia nera” della classifica nazionale va a Liguria, Campania e Sicilia, che su ogni tipologia di impresa applicano tariffe abbondantemente sopra la media nazionale. Il Trentino Alto Adige emerge invece come la regione più virtuosa, con tariffe fino a tre volte inferiori rispetto alla media nazionale.

E' eclatante il caso dei ristoranti: quelli toscani pagano ben 22,69 euro al metro quadrato per lo smaltimento dei rifiuti, quasi il doppio della media nazionale, pari a 13,72 euro. Va peggio solo per i ristoranti liguri, che di euro ne sborsano più di 26, ma va decisamente meglio per quelli del Trentino, fermi a 7,71.

Anche ortofrutta e pescherie sono fortemente penalizzate dal trovarsi in Toscana, dove sono costrette a sborsare quasi 26 euro (25,91) al metro quadrato contro una media nazionale di 15,05. Sul fronte dei bar, quelli toscani pagano fino a quasi 18 euro al metro quadrato contro i 10,68 della media nazionale. In Trentino ne pagherebbero 5,58. Va sempre peggio per i liguri, che ne pagano quasi 23. Ma mal comune non è affatto mezzo gaudio, secondo Confcommercio Toscana, perché: "Non è detto che a tassazione più elevata corrispondano necessariamente migliori servizi”.

Il cahiers de doléances scandito dalla ricerca di Confcommercio si estende a tutte le aree del terziario. Qualche altro caso fra quelli raccolti da Confcommercio: per lo stesso metro quadrato un negozio di abbigliamento toscano corrisponde fino ad euro 5,29, contro la media italiana del 4,09. E ancora: un albergo con ristorante paga in media 4,73 a metro quadrato per lo smaltimento dei rifiuti, in Toscana lo stesso albergo ne paga 6,51.

“L’intero sistema tariffario dei rifiuti va rivisto con urgenza”, dice in conclusione il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, “qualcosa non funziona, se le nostre imprese sborsano cifra altissime, i comuni spendono più di quanto sarebbe necessario e i servizi garantiti sono lontani dall’eccellenza”.