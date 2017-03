Pneumatici cinesi, reggono il confronto?

Vediamo cosa dice Max Favilli, di https://www.gomme-auto.it

Gran parte della sicurezza di un veicolo dipende dagli pneumatici. Ed il segreto di uno pneumatico sicuro non è solo nel disegno del battistrada, che di certo è importante per l’aderenza, ma anche nella miscela utilizzata. A fare la differenza, sia in termini di battistrada che di mescola sono gli investimenti in ricerca e sviluppo delle case produttrici.

Più è caro un pneumatico più si può permettere di investire in ricerca e sviluppo il suo produttore.

Negli ultimi anni, come spesso raccontiamo su "gomme-auto.it", stanno riscuotendo molto successo gli pneumatici cinesi, cioè prodotti in Cina, il motivo di tale successo risiede soprattutto nel prezzo. Ma esaminiamo meglio perché un pneumatico cinese costa meno e se questo è indice di una qualità peggiore.

Perché i pneumatici cinesi costano meno degli altri?

Il primo fattore ad influenzare il prezzo dei pneumatici asiatici è naturalmente il costo della forza lavoro.

Il secondo fattore, molto più significativo di quello che si potrebbe credere, è l’intervento dello stato cinese, in quanto le aziende private spesso sono a partecipazione statale. Le finanze illimitate che lo stato cinese può profondere nel settore permettono a queste aziende di investire complessivamente decine di miliardi di euro l’anno per nuovi siti produttivi, nuove linee di produzione e, da qualche anno, anche ricerca e sviluppo con l’obbiettivo non più di conquistare il mercato europeo con i prezzi ma con la qualità, così da rivaleggiare con i produttori premium europei.

Sono peggiori dei pneumatici prodotti in Europa?

Non è facile rispondere a questa domanda per diversi motivi, il primo è che sono censiti dalla camera di commercio cinese oltre 150 produttori indipendenti di pneumatici, il secondo è che ognuno di quegli oltre 150 produttori produce più di un brand.

Le riviste automobilistiche e gli automobil club che ogni anno sottopongono i pneumatici presenti sul mercato a test su strada e pista per verificarne le prestazioni raramente includono nel pool di pneumatici testati prodotti asiatici, proprio per la frammentazione del mercato.

Eppure le eccezioni ci sono, e come. Pneumatici che non hanno solo un prezzo abbordabile ma anche buone prestazioni e durata.

Atlas Green Sport, ad esempio, è stato inserito in un test comparativo da AutoBild ed ha ottenuto buoni voti. Oppure i prodotti che abbiamo recentemente selezionato proprio noi di gomme-auto.it, il quattro stagioni LuckyLand Ag01, il primo pneumatico quattro stagioni ad essere progettato e realizzato in Cina ed aver ottenuto la certificazione invernale 3PMSF. Di questo argomento molte notizie le ritroviamo su gomme-auto.it.