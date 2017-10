Festa a Grosseto per la riapertura dello storico Pam

Dopo sei mesi di restyling il Pam di Grosseto, che si trova all’interno del centro commerciale Le Palme in via de’ Barberi, presenta la sua nuova veste ai cittadini. L’intera giornata di giovedì 5 ottobre sarà dedicata ai festeggiamenti per la riapertura dello storico supermercato: tutti i Clienti che faranno la spesa riceveranno un gadget di “benvenuto” mentre i più piccoli potranno prendere parte ad uno dei tanti eventi in-store organizzati per loro, come il trucca bimbi.

Il punto vendita, aperto 7 giorni su 7 dalle 7.30 alle 20.30 (la domenica dalle 8.30 alle 20.00), riapre con tante interessanti novità, uno stile moderno e accattivante e nuove aree dedicate ai trend del momento. Il mondo del biologico ad esempio potrà vantare spazi ad hoc: da una parte frutta e verdura di stagione accuratamente selezionati e provenienti da agricoltura biologica e dall’altra l’ampio assortimento di prodotti della linea Bio a marchio Pam Panorama, tra cui anche i prodotti per vegetariani e vegani. Anche chi soffre di intolleranze alimentari avrà un’area dedicata dove potrà scegliere tra una vasta selezione di referenze, tra cui numerosi prodotti a marchio Pam Panorama come la linea Semplici e Buoni. Chi cerca l’eccellenza potrà affidarsi ai suggerimenti dei professionisti del reparto salumeria e formaggi, che sapranno consigliare i migliori prodotti DOP e IGP da mettere nel carrello per una spesa gourmet.

Un altro importante cambiamento ha interessato il reparto macelleria: qui è stato dato grande spazio alla carne 100% italiana lavorata nel centro carni Pam Panorama e che garantisce una filiera sicura e tracciata, dove la qualità è sempre al primo posto. Il reparto pescheria invece si trasforma in un comodo e fornito self-service mentre l’area dedicata ai prodotti da forno avrà una doppia veste: sarà possibile scegliere se affidarsi agli esperti Pam Panorama pronti a servirvi dal banco, oppure acquistare i prodotti in autonomia. Infine, una grande importanza la riviste anche la cantina dove è presente un ampio assortimento dove i protagonisti principali saranno i vini della Toscana.

Inoltre sono stati introdotti nuovi servizi per venire incontro alle esigenze dei Clienti, che desiderano risparmiare tempo e denaro mentre fanno la spesa: una parafarmacia più ampia, la possibilità di pagare i bollettini e di utilizzare i buoni pasto per pagare la spesa, l’introduzione di casse automatiche, la possibilità di usare Carta Per Te e l’app di Pam Panorama per usufruire di tanti buoni sconto.

Fino al 14 ottobre inoltre molti prodotti saranno in vendita “sotto costo”, mentre fino al 17 saranno attive delle offerte speciali su un ampio assortimento di prodotti tra cui quelli a marchio Pam Panorama.