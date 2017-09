Servizio civile regionale, aperto un bando per 21 giovani

21 giovani tra i 18 e i 29 anni potranno fare l’esperienza del servizio civile regionale nel mondo della cooperazione grazie a Confcooperative Toscana. Il bando è aperto fino al 27 ottobre e comprende 3 progetti: nelle scuole dell’infanzia, centri diurni per minori e giovani e gli sportelli informazioni e formazione del sistema di Confcooperative.

Può fare domanda chi, alla data di presentazione della stessa abbia un'età compresa fra i 18 ed i 29 anni (quindi chi non ha ancora compiuto il 30° anno, ovvero 29 anni e 364 giorni), sia regolarmente residente in Toscana o domiciliato per motivi di studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori, sia inoccupato, inattivo o disoccupato (ai sensi del decreto legislativo n. 150/2015), sia in possesso di idoneità fisica e non abbia riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.

​Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio.

Non può presentare domanda chi già presta o abbia svolto attività di servizio civile nazionale o regionale in Toscana o in altra regione in qualità di volontario, ovvero che abbia interrotto il servizio prima della scadenza prevista, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia (secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 della legge regionale 35/06), abbia avuto nell'ultimo anno e per almeno sei mesi con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

Può fare domanda chi sta frequentando un corso di studi di qualunque tipologia.

Si può presentare domanda di partecipazione esclusivamente on line entro e non oltre venerdì 27 ottobre 2017 QUI

I selezionati svolgeranno il servizio per un periodo di 8 mesi, con un contributo mensile pari a 433,80 euro.

Confcooperative Toscana ha attivato uno sportello di orientamento e supporto alla compilazione della domanda, presso gli uffici di Firenze in via Vasco de Gama 25, aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, fino al 27 ottobre 2017 compreso. E’ necessaria la prenotazione tramite mail: toscana@confcooperative.it