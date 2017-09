Palestre, la Klab apre a Prato: 50 posti di lavoro

Klab è in procinto di sbarcare anche a Prato nell’ex area Pratilia con un centro fitness e benessere di oltre 5000mq. Il nuovo club del marchio fiorentino sarà dotato di 5 sale corsi, una sala attrezzi e fitness isotonico tecnologicamente avanzata, una piscina di 25m, una seconda piscina per attività di acqua-fitness, una grande SPA con idromassaggio, hammam, bagno turco, sauna, area estetica, zone relax.



Il centro, che sarà inaugurato nel corso di Ottobre 2017, occuperà il primo piano del centro commerciale Esselunga di viale Leonardo da Vinci. Il nuovo centro KLAB ha in programma di impiegare oltre 50 persone in vari ruoli tra cui istruttori fitness e nuoto, assistenti bagnanti ma anche responsabili, addetti alle vendite, al customer care, estetiste, addetti alla manutenzione, personal trainer. Le candidature potranno essere inviate tramite il sito www.klab.it entro il 20 Settembre.