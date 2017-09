Lavoro, il Comune di Scandicci assume: bandi per 27 nuovi posti

Lavoro, il Comune di Scandicci torna ad assumere: 9 assunzioni sono previste nel 2017, 12 nel 2018 e sei nel 2019, 27 in tutto nel prossimo triennio dunque.

Le prime assunzioni sono con contratto formazione lavoro per 3 agenti di Polizia Municipale (la scadenza per presentare la domanda è venerdì 8 settembre); a seguire, nel 2017, un nuovo ispettore sempre per il comando di Polizia Municipale (categoria D), 2 educatori per i nidi dalla graduatoria del concorso del 2016 e 3 assunzioni riservate a categorie protette.

In tutto nel triennio i nuovi Vigili, tra agenti e ispettori, saranno otto, mentre i nuovi educatori a tempo indeterminato saranno cinque (tre dei quali con stabilizzazioni di tempi determinati), dopo le otto assunzioni con concorso dell’anno scorso finalizzate a nidi e servizi educativi.

Oltre alle nuove assunzioni il Comune potenzierà i propri servizi tramite 29 procedure di mobilità, per un totale di 56 nuovi dipendenti dell’Amministrazione nel triennio 2017-2019.

Queste nel dettaglio le nuove assunzioni fissate per i prossimi due anni: nel 2018 due nuovi agenti di Polizia Municipale, un funzionario tecnico (categoria D), sei funzionari amministrativi (categoria D), un posto da amministrativo (categoria C) e due dirigenti; nel 2019 due agenti di Polizia Municipale, due operai specializzati, un funzionario amministrativo e un geologo. I bandi sono o saranno pubblicati sul sito del Comune di Scandicci.