Lavoro, Toscana Energia cerca 9 operai

Toscana Energia ha indetto una selezione per l’assunzione di 9 Operai distribuzione / Lavori di rete da inserire presso l’Unità Distribuzione nelle sedi di Firenze, Empoli, Montecatini Terme, Pisa. La selezione è finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.



La domanda (scaricabile sul sito aziendale alla sezione lavora con noi) e i documenti allegati dovranno essere presentati entro il 25 agosto 2017 – ore 18.00. Per essere ammessi i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso (disponibile sul sito) tra cui aver compiuto i 18 anni e non aver superato i 29 anni e sei mesi di età.

“La creazione di nuovi posti di lavoro conferma la capacità di creare sviluppo per l’economia del territorio” ha commentato Federico Lovadina, Presidente di Toscana Energia. “È il risultato di una realtà aziendale che da sempre pone efficienza, produttività e qualità del servizio come obiettivo costante della sua gestione”.