Amazon apre magazzino a Calenzano, 200 posti in arrivo

Il colosso dell’e-commerce Amazon sta per aprire un nuovo magazzino in Toscana, con cui garantirà consegne entro 24 ore in tutta la Regione. Si tratta di un nuovo centro logistico che secondo le indiscrezioni sorgerà a Calenzano e che porterà 200 nuove assunzioni a tempo determinato fra quelle dirette e quelle legati alla consegna delle merci.

Le agenzie interinali di Prato sarebbero già alla ricerca 200 magazzinieri nella zona tra Prato e Firenze: una selezione che si ipotizza destinata proprio ad Amazon e attività collegate. Si prevede che l’apertura possa avvenire già entro fine ottobre. Per candidarsi alle opportunità di lavoro nel nuovo magazzino Amazon di Calenzano è possibile ricercare gli annunci sui principali portali di agenzie interinali.

Quello di Calenzano sarà il quarto magazzino di Amazon in Italia dopo quelli di Avigliana (Torino), Milano e Origgio (Varese). La superficie dovrebbe essere di circa 7mila metri quadrati dove l’azienda si svolgerà l’attività di smistamento degli articoli ordinati dagli utenti con un semplice clic. Secondo indiscrezioni Amazon aprirà un atro magazzino in Toscana, a Pisa, che servirà la zona costiera della Toscana.