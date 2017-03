Burger King offre 70 posti di lavoro  

C’è una data da segnare in agenda per chi cerca lavoro in Toscana nel settore della ristorazione veloce. Si terrà Sabato 8 Aprile, a partire dalle ore 10, presso il Burger King di Piazza Stazione, il Recruiting Day promosso dalla società Arranger Consulting e rivolto a tutti i giovani che vogliano entrare a far parte della grande famiglia Burger King.

Dal maxi evento aperto al pubblico verranno selezionate 70 figure professionali di cui 20 manager e 50 tra addetti alla vendita, alla cucina e alla sala – la crew - da impiegare nei 14 ristoranti di proprietà del franchisee toscano: Firenze Piazza Stazione, Firenze Piazza Alberti, Ponte a Ema, Empoli, Signa, Grosseto, Arezzo, Valdarno, San Vincenzo, Livorno, Pontedera, Massa e Cozzile, Calenzano e Vittuone in provincia di Milano.



I requisiti - Nessun limite di età per i ruoli da capoturno, alias i manager, per i quali sono comunque richieste esperienza nell’ambito lavorativo e particolare capacità di coordinamento. Al contrario i candidati per la crew dovranno rientrare nella fascia 18-29 anni e possedere requisiti fondamentali quali passione per questo mestiere, dinamicità e capacità di gioco di squadra. Diverse le formule contrattuali che vanno dall’apprendistato ai contratti determinati e indeterminati per chi si sarà distinto ai più alti livelli di responsabilità. Come sempre l’obiettivo di Arranger Consulting, di cui fanno parte gli imprenditori Alessandro e Francesca Lazzi, e lo Studio Lisi Associati di Firenze, advisor del gruppo, è offrire un’opportunità o la crescita professionale all’interno di una realtà imprenditoriale che ha coinvolto fino ad oggi oltre 300 persone nei vari punti vendita sparsi sul territorio regionale.



I colloqui- I candidati sono invitati a presentarsi all’ora stabilita (ore 10:00) muniti di curriculum vitae aggiornato. Chi ne fosse sprovvisto non potrà accedere alle selezioni che avverranno tramite un colloquio individuale della durata massima di dieci minuti con uno dei sei membri della commissione giudicante. I candidati in possesso del documento richiesto dovranno registrarsi e attendere il proprio turno nel processo di selezione. La registrazione attiva la Kingame Card, fidelity card che permette di collezionare punti e ottenere sconti presso i ristoranti Burger King appartenenti al gruppo Arranger Consulting. Una volta selezionati i ragazzi inizieranno un percorso di formazione presso uno dei 14 punti vendita del franchisee.



Basterà un click per restare in contatto con Arranger Consulting e il mondo Burger King. Visitando il sito www.amicoburgerking.it i clienti possono rimanere sempre informati su tutte le iniziative e gli eventi del gruppo toscano. Per ogni punto vendita è presente anche una pagina Facebook che permetterà agli utenti di condividere le proprie esperienze.