Efficienti ed ecologiche: test a Firenze per le nuove turbine Ge

Ge Oil & Gas durante l'Annual meeting ha mostrato in anteprima due nuove turbine a gas di ultima generazione "super efficienti" denominate Lm9000 e NovaLT12. Le turbine, presentate attraverso la tecnologia digitale della realtà virtuale, saranno disponibili entro i prossimi due anni. I prodotti saranno sviluppati in collaborazione con Ge Aviation e testati interamente in Italia dagli ingegneri e dalle maestranze che lavorano negli stabilimenti di Firenze e di Massa Carrara; inoltre saranno progettati secondo l'approccio "Ge Store", un modello di collaborazione virtuosa che sin dalle fasi di progettazione delle macchine vede lavorare insieme gli ingegneri e i tecnici delle diverse aziende dell'universo Ge (come la divisione Aviation).

La Lm9000 è una turbina a gas da 65MW, che incorpora il cuore del motore a reazione GE90-115B montato su oltre duecento Boeing 777 in tutto il mondo, in grado di garantire intervalli di manutenzione più lunghi del 50%. Le emissioni di ossidi di azoto sono ridotte del 40%, e i costi di gestione sono più bassi del 20% per i clienti che operano nel settore Lng. La NovaLt12, che vanta un'efficienza nelle applicazioni di cogenerazione Chp dell'85%, presenta alcuni componenti (i bruciatori) realizzati con la stampa 3D: testate a Firenze per i prototipi del modello NovaLt16, le tecnologie dell'additive manufacturing sono state integrate nei processi produttivi nello stabilimento di Talamona (Sondrio).

Questa collaborazione consente lo sviluppo di soluzioni altamente innovative, grazie alla messa a fattor comune del know-how di gruppo e all'applicazione delle più avanzate tecnologie sviluppate nei diversi campi di pertinenza. L'annual meeting di Ge Oil & Gas è l'evento di riferimento a livello globale per l'industria del petrolio e del gas che ogni anno riunisce i leader del settore.