Natale, un milione di toscani pronti a riciclare i regali 

Quest'anno le tredicesime sono state più "pesanti" rispetto al 2015 ma gli italiani sono cauti e non sarebbero stati disposti a spendere di più per i regali di Natale, almeno secondo uno studio pubblicato nei giorni scorsi da Confcooperative. Così scatta l'operazione riciclo, in Italia e nella nostra regione. In Toscana saranno 1 milione e 116 mila le persone che ricicleranno i regali in almeno tre modi: 5 su 10 regaleranno ad altri i doni ricevuti; 2 su 10 li ricambieranno in buoni da spendere nei negozi di acquisto, infine 3 su 10 proveranno a rivendere i regali sui canali online. In questa fascia di "riciclatori"di regali, 9 su 10 sono under 30 a dimostrazione della diffusione della conoscenza informatica tra i più giovani. Tra i regali più riciclati guidano al primo posto i generi alimentari con il 39% (vino, spumante, panettone e pandoro), segue al 26% vestiario invernale (sciarpe, guanti e cappelli), al 23% libri e DVD chiudono al 12% profumi e cosmetica.