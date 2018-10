Moda: nasce il primo cotone tracciabile per importante maison fiorentina

Un tessuto di cotone completamente tracciabile, dal campo in cui la materia prima viene coltivata fino al punto vendita. In etichetta per la prima volta i clienti potranno sapere dove è stato coltivato il cotone con cui è stato realizzato il capo acquistato. Questo è il progetto portato avanti per Kering da Albini Group, Supima e Oritain. Un’iniziativa dal respiro internazionale, dunque, che vede coinvolti il colosso francese del lusso, uno dei principali gruppi tessili italiani, l’associazione americana dei coltivatori di cotone e il leader mondiale nella scienza forense, uniti con l’obiettivo di perseguire innovazione e moda sostenibile.

Kering possiede marchi di lusso quali Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Boucheron, Brioni e Pomellato. Gucci ha sede a Scandicci dove nei prossimi mesi saranno assunti circa 400 nuovi dipendenti.

Grazie al progetto, promosso dal gruppo tessile bergamasco, il cotone coltivato da Supima, tinto e tessuto da Albini, potrà essere riconosciuto dal consumatore finale come completamente tracciabile, grazie a una filiera verticalmente integrata e a un metodo scientifico innovativo.

Il processo inizia con la raccolta dei campioni di cotone dal punto di origine, che vengono analizzati utilizzando le metodologie della scienza forense per testare le proprietà chimiche della fibra. Oritain utilizza modelli statistici per trasformare queste informazioni in un'impronta digitale unica per quel prodotto, che può quindi essere controllato in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, per verificare che il tessuto non sia stato sostituito, contaminato o manomesso.