Moda, la Malo di Capalle rischia di chiudere

L'azienda Malo di Capalle rischia di chiudere. Infatti, secondo quanto riportano i sindacati Filctem Cgil e Femca Cisl, servono entro gennaio dai 3 ai 5 milioni di euro per poter chiudere il bilancio e mantenere in vita l'attività. L'azienda che produce cashmere, in mano a una holding di soci russi, ha 60 operai che domani saranno in sciopero davanti ai cancelli. Da lì, dopo la conferenza stampa, partirà un corteo dei lavoratori per arrivare all’Outlet Malo accanto al Centro commerciale I Gigli.