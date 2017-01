Mercato immobiliare: risalgono le compravendite

Il mercato del mattone dà segnali positivi. Aumentano le compravendite immobiliari in Italia secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, rilanciati dagli uffici statistici di Tecnocasa, con un incremento medio delle transazioni di oltre il 20% nei primi nove mesi del 2016. "Un trend significativo – si legge in una nota - trainato soprattutto dalla diminuzione dei prezzi e dai mutui più accessibili; non dimentichiamo che dal 2007 le abitazioni hanno ceduto il 39,7% del loro valore".

"Le compravendite per il 2017 sono attese ancora in aumento (tra +6% e +8% a livello nazionale) e questo trend interesserà tutte le realtà territoriali. Sul versante prezzi ci aspettiamo una chiusura dell’anno con un calo tra -2% e 0% e un leggero aumento (tra 0% e +2%) per il 2017 ma solo per le grandi città, mentre per i capoluoghi di provincia e per l’hinterland delle grandi città occorrerà aspettare il 2018". Tra le grandi città le previsioni di variazioni di prezzo su Firenze oscillano dall' 1 al 3 per cento.