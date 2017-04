Casa, meno mutui alle famiglie in Toscana a fine 2016

Diminuiscono le erogazioni di mutui casa in Toscana: nel quarto trimestre 2016, secondo le rilevazioni di Kiron (gruppo Tecnocasa), le famiglie hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione per 985,1 milioni di euro, con una variazione delle erogazioni in regione pari ad un -4%% sullo stesso periodo del 2015.

Se si osserva l'andamento delle erogazioni sui 12 mesi, e si analizzano i volumi dell'interno anno solare 2016, la Toscana mostra una variazione positiva pari al 17,3%. L'incremento più netto in percentuale nel trimestre è stato fatto registrare dalla provincia di Massa-Carrara, che ha erogato volumi per 44,5 milioni di euro (+11,2%), mentre a Pisa si è registrato un -15,8%.

La provincia di Arezzo ha erogato volumi per 65,6 mln di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a -5,8%, mentre Firenze è in cima alla graduatoria in termini di volumi erogati (322,3 milioni di euro, -1,9%).

In generale, nel quarto trimestre 2016 in Toscana si è registrato un importo medio di mutuo pari a 117.200 euro, in diminuzione rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell'anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 117.900 euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa il 2% in più rispetto al mutuatario medio italiano. Nel secondo semestre 2016 il ticket medio a livello nazionale è risultato pari a 113.500 euro. La Toscana, invece, ha erogato mediamente di più, attestandosi a circa 116.000 euro.