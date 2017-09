Malo di Campi Bisenzio, incontro al Ministero: accordo per continuare l'attività

Stamani incontro al ministero del Lavoro tra sindacati e azienda in merito alla vertenza Malo. Durante il faccia a faccia è stato siglato un accordo per cercare di calmare le acque intorno alla storica azienda di cashmere di Campi Bisenzio. "Abbiamo siglato – dicono Alessandro Picchioni (Filctem) e Mirko Zacchei (Femca) - un accordo in cui l'azienda si impegna con un piano di risanamento a garantire il mantenimento e il rilancio degli stabilimenti produttivi di Campi Bisenzio e Borgonovo val Tidone (Piacenza), mantenendo in Italia sia sviluppo prodotto e stile, sia le produzioni. Verranno mantenuti i livelli occupazionali e tutte le maestranze potranno accedere a percorsi di formazione. L'azienda attiverà la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi, ma nessun lavoratore sarà collocato a 0 ore. C’è ancora grande incertezza su prospettive di vendita e ingresso di nuovi soci: allo stato attuale non c'è niente di formalmente definito nei contatti tra la proprietà e i possibili investitori. Non ci illudiamo, troppe volte le promesse sono state disattese; per questo motivo abbiamo deciso di chiedere di continuare con il tavolo e l’unità di crisi in Regione.”



Sul piano di risanamento dell'azienda è intervenuto anche il sindaco Emiliano Fossi. "Siamo estremamente soddisfatti nell'apprendere che a Roma sia stato siglato un accordo che permetterà alla Malo di continuare l'attività e che preserverà il lavoro degli oltre 100 dipendenti. Un accordo che premia l'attenzione dimostrata in questi anni dall'amministrazione e dalle parti sociali che non hanno lasciato sola un'azienda che rappresenta uno dei cuori pulsanti dell'economia della Piana fiorentina. Quest'anno sarà fondamentale per continuare a lavorare ad una soluzione in grado di rilanciare in modo definitivo l'azienda e mettere in sicurezza il futuro dei suoi lavoratori."

Nei prossimi giorni il consigliere del presidente Enrico Rossi per il lavoro, Gianfranco Simoncini, convocherà una nuova riunione del tavolo di crisi aperto in Regione.