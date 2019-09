Confindustria Firenze: Salvadori si dimette

Al termine dei lavori della giunta, l’organo di governo di Confindustria Firenze, Luigi Salvadori ha annunciato che lascerà la carica di presidente di Confindustria Firenze - è quanto scritto in una nota di Confindustria.

Le sue dimissioni saranno esecutive a breve. Come previsto dallo Statuto di Confindustria Firenze, il presidente sarà sostituito, nelle sue funzioni, dal più anziano dei vice presidenti elettivi. Spetterà, quindi, a Fabrizio Monsani, che ha garantito la continuità del lavoro di tutta la squadra, condurre l’associazione nel percorso statutario che porterà all’elezione del nuovo presidente.

La giunta di Confindustria Firenze ha ringraziato il presidente Luigi Salvadori per il lavoro svolto e l’ampio impegno profuso in questi anni, con grande passione associativa, alla guida degli industriali fiorentini, augurandogli un altrettanto buon lavoro per l’impegno assunto nella Fondazione CR Firenze.

Salvadori ha detto in un'intervista alla Tgr Toscana che: "Non posso più sostenere il doppio incarico".