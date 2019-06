Lavoro: azienda tech licenzia un quarto del personale

Non c'è pace per i lavoratori della ex Dada di Firenze. La Docomo Digital licenzierà il 25% del personale.

A distanza di un anno dalla vertenza Dada è arrivata una nuova procedura di mobilità per l'azienda "cugina", Docomo Digital che con Dada coabita nello stesso palazzo a Firenze.

L'azienda ceduta da Dada al gruppo Buongiorno poi acquisita a sua volta dal colosso Giapponese Ntt Docomo è un'azienda Ict che si occupa di mobile commerce, dalle applicazioni più disparate al pagamento con cellulare, l'azienda ha sviluppato il suo business in questi anni con la professionalità dei suoi dipendenti in particolare a Firenze e Madrid.

Oggi con il gruppo che non performa come negli anni passati ma che comunque registra fatturati e introiti notevoli, arriva la mannaia dei licenziamenti con una procedura che prevede il taglio del 25% del personale, 20 lavoratori su 80.

Per domani è previsto un tavolo in Regione Toscana, la Cgil ha proclamato una manifestazione in piazza Duomo.