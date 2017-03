Preparare gli spazi verdi alla primavera. Preparare il nostro giardino alla primavera è un’operazione complessa che comprende diverse fasi: si va dalla pulizia generale iniziale dal fogliame e dagli altri materiali di scarto, alla potatura, le cui tecniche e tempi variano da pianta a pianta, ai trattamenti antiparassitari. Se il pollice verde non è il tuo forte, è bene non improvvisare rimedi e azioni fai da te, se vuoi evitare danni a fiori e alberi dalle conseguenze irreversibili, ed affidarsi ad un giardiniere esperto.

In Toscana la soluzione è semplice. Ci si può rivolgere al Maestro Giardiniere Tiziano Codiferro, specializzato in servizi di realizzazione e manutenzione di giardini, terrazzi fioriti, orti e spazi verdi, che riuscirà a mettere al tuo servizio la sua decennale esperienza e trovare le soluzioni più adatte ad ogni spazio.

Per conoscere in dettaglio tutti i servizi che Tiziano Codiferro offre in Toscana, è possibile consultare il suo sito codiferro.it. In generale si tratta di tutti gli interventi, ordinari e straordinari, che hanno a che fare con la manutenzione degli spazi verdi e che possono riguardare sia aree pubbliche che spazi e parchi privati. In questo articolo ci soffermiamo solo su alcuni dei servizi specializzati offerti, che potrebbero essere più utili in vista dell’arrivo della primavera e che sono mirati al nostro ambiente domestico.

Potatura di alberi e piante ornamentali. La potatura è sicuramente una delle azioni più delicate ed è importante che sia fatta a regola d’arte. Il rischio è compromettere la salute della pianta e la sua aspettativa di vita. A differenza degli alberi del bosco che crescono senza l’intervento umano, gli alberi dell’ambiente urbano necessitano di accurate cure: da un lato un albero in buona salute accresce la sua bellezza e il suo valore nel tempo, dall’altro un albero malato può essere un pericolo poiché le sue branche possono cadere con condizioni atmosferiche avverse, comportando danni a cose o persone. Oltre alla potatura, che potrà avere carattere di formazione della pianta, di innalzamento o riduzione della chioma o diradamento, l’aiuto di un professionista è utile anche per altre operazioni collegate, come la messa a dimora di nuove piante, la correzione del terreno e l’eventuale abbattimento degli alberi.

Impianti di irrigazione per giardini e terrazzi. L’arrivo della primavera può essere il momento giusto per predisporre un impianto di irrigazione automatico per il tuo giardino o terrazzo, in vista della calura estiva, soprattutto se i tuoi impegni lavorativi non ti permettono di seguire giorno per giorno le necessità delle piante. L’impianto di irrigazione può essere predisposto in ambienti di qualsiasi dimensione ma è importante che un professionista studi in modo accurato la situazione, poiché è necessario valutare la presenza di alcune variabili come la disponibilità di acqua e il fabbisogno e l’ampiezza dell’area da irrigare. Un esperto giardiniere come Tiziano Codiferro saprà impostare la somministrazione dell’acqua in base alle esigenze e le caratteristiche di ogni singola pianta, con un impianto realizzato nel rispetto estetico e funzionale degli spazi in cui viene inserito.

Realizzazioni di giardini e terrazzi fioriti. Chi non ha ancora un giardino da manutenere ma vuole allestirlo, può scegliere questo periodo per farlo. Rivolgerti a Tiziano Codiferro ti aiuterà ad avere informazioni su misura per le tue esigenze, evitando sprechi e inutili spese presenti e future, progettando spazi verdi ottimali dal punto di vista funzionale ed estetico, che siano vivibili, destinati al relax o allo svago e che migliorino la tua qualità della vita, aumentando allo stesso tempo il valore della tua abitazione.

Piante e angoli verdi per interni. Non solo giardini estesi e ampi spazi all’aperto: Tiziano Codiferro può aiutarti anche a organizzare e manutenere il tuo angolo verde da interno. Riguardo questo aspetto, è importante infatti controllare che le piante abbiano la giusta esposizione e le migliori condizioni di umidità e che siano disposte nel migliore dei modi possibili per risvegliare e stimolare i tuoi sensi.