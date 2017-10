L’evento più internazionale dell'anno “International Language Day" è in arrivo

Manca davvero poco all’evento più internazionale di Firenze: l’International Language Day che si terrà Sabato 28 Ottobre e che si focalizzerà sulle lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano e cinese. Un’iniziativa per conoscere tutte le opportunità per apprendere queste lingue e capire come esse possano essere utili per intraprendere una brillante carriera in Italia e all’estero.

Sarà quindi un momento di ritrovo sia per chi sogna di essere un cittadino del mondo, perfezionando le proprie competenze linguistiche e stringerndo nuove amicizie, ma anche per tutti coloro che vogliono cambiare vita e diventare più competitivi sul mercato del lavoro internazionale. L’evento è organizzato in collaborazione con EF Education First, l’azienda leader nel settore dei corsi di lingue all’estero e dei programmi accademici.

Durante la giornata del 28 Ottobre dalle 10 alle 17 presso l’ufficio EF di Piazza della Repubblica, 3 potrete quindi scoprire i corsi e le destinazioni ideali in base ai vostri obiettivi e al tempo a disposizione per studiare una lingua straniera.

Potrete cogliere l’occasione di testare il vostro inglese con il test EF SET (EF Standard English Test) e

aggiungere il risultato ottenuto sul vostro profilo Linkedin o ricevere un certificato da allegare al CV.

E se siete indecisi su dove andare e volete immergervi totalmente in una nuova città, dovrete assolutamente recarvi al banchetto della Realtà Virtuale e catapultarvi direttamente in alcune delle più famose città del mondo come: New York, Londra, Oxford e tante altre bellissime destinazioni.

Davvero una giornata adatta a tutti e per tutti:

Gli studenti delle scuole superiori avranno a disposizione infopoint sui progetti di Alternanza scuola-lavoro all’estero e sul nuovo Bonus cultura per i diciottenni.

Gli Universitari e i giovani professionisti potranno invece partecipare ad una sessione di CV clinic, per uno screening gratuito del proprio curriculum e consigli utili per realizzare una perfetta candidatura in inglese.

E se tutto questo non bastasse, l’iniziativa è totalmente gratuita: quindi registratevi qui per garantirvi il vostro posto all’evento più international della città