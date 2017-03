Imparare l’inglese a Firenze: consigli pratici per memorizzare le parole straniere

Molto spesso a scuola ci si concentra moltissimo sullo studio della grammatica inglese a scapito della pratica e, soprattutto, dell’approfondimento del vocabolario. Eppure la più grande frustrazione per chi sta cercando di parlare in inglese non deriva tanto dal commettere un qualche piccolo errore grammaticale, ma dal non riuscire a ricordare le parole si vorrebbero dire, rendendo stentata la conversazione. I corsi di inglese a Firenze più moderni e avanzati prevedono tecniche diverse e personalizzate per far raggiungere agli studenti i propri obiettivi linguistici, ma nella pratica quotidiana ci sono piccoli trucchetti che possono essere d’aiuto durante lo studio. Qui ne troverete alcuni fra quelli suggeriti dagli insegnanti madrelingua della scuola di inglese di Firenze Wall Street English, consigli approvati dagli studenti nelle loro opinioni e recensioni sui corsi di inglese.

Parole/Immagini

Per ricordare una parola è decisamente utile collegarla ad un’immagine poiché la memoria visiva è più duratura a lungo termine. Come la maestra alle elementari appendeva sui muri dell'aula il disegno di un'ape con una grossa A e così via per insegnarci l'alfabeto, così possiamo crearci una tabella dove disegnare oggetti, animali eccetera e scrivere accanto il loro nome in inglese. Questo metodo può apparire infantile, ma è divertente ed efficace.

Ripetizione

Ripetere le parole fino a riuscire a mettercele in testa è un metodo funzionale, ma il rischio è che poi ciò che abbiamo studiato venga dimenticato con il passare del tempo. Per rendere più efficace la ripetizione è utile, una volta memorizzati i vocaboli, cercare di fare pratica e utilizzarli il più possibile in conversazioni contestualizzate.

Messaggi subliminali

I “messaggi subliminali” sono un trucchetto simile a quello delle immagini, ma applicato alla realtà attaccando un foglietto con scritto il nome dell'oggetto in inglese sull'oggetto stesso. A furia di leggerlo e rileggerlo nel normale svolgimento delle nostre mansioni quotidiane lo impareremo e non avremo nessun dubbio riguardo al suo significato.

Associazione di idee

Si tratta di uno dei metodi più efficaci e consiste nel pensare a una parola italiana che per associazione ci ricordi quella inglese. Per esempio associando il nome “Donald Trump” a “trumpet” nella frase “Donald Trump suona la tromba” possiamo ricordarci che “tromba” in inglese si dice “trumpet”.

Solitamente utilizzare più metodi di memorizzazione delle parole inglesi è più utile che sposarne uno soltanto. Ognuno scoprirà poi quali sono le tecniche che meglio gli si adattano.

