Immobiliare: investimenti ottimi nei negozi, posti auto flop

I negozi fiorentini tirano sempre di più. E così Firenze si guadagna il titolo di capitale d'Italia per i rendimenti degli immobili ad uso commerciale al dettaglio. E' quanto emerge dai dati dell'ufficio studi di Idealista cha ha valutato i rendimenti lordi (quindi senza imposte come imu e cedolare secca, e le spese di gestione) per il 2016 dei diversi settori. Nel segmento commerciale i picchi, oltre a Firenze (17,5%), si raggiungono a Milano (16,1%), Rimini (13%) e Torino (12%).

Ma c'è un settore in cui Firenze è persino maglia nera. E' quello dei box auto, prodotto meno profittevole per gli investitori in quasi tutte le città monitorate, con rendimenti lordi comunque nettamente superiori ai buoni a 10 anni, anche nel “caso limite” di Firenze, dove il rendimento medio è appena dell'1,9%. Delle 11 città monitorate, Monza (5,1%) è la più profittevole, seguita da Trieste e Bologna (4,6%). A Milano (4,4%), Roma (4,3%) e Napoli (3,5%) rendimenti decisamente meno vantaggiosi di un anno fa, segno che, in una situazione d’incertezza economica, pochi sono disposti a investire per il posto auto così i proprietari hanno dovuto abbassare pretese e i rendimenti sono in calo.