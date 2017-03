Il curriculum vitae che permette di trovare lavoro in aziende internazionali

Scrivere il proprio curriculum per i paesi anglosassoni, o comunque per aziende internazionali che richiedono il CV in inglese, non è un'impresa facile: dobbiamo tradurre i nostri titoli e le nostre esperienze lavorative in inglese e ciò potrebbe presentare molte difficoltà per la mancanza di un referente preciso da una lingua all'altra. Possiamo però avvalerci di alcune regole base per redigere un CV che valga la pena di essere letto, ma soprattutto è bene chiedere aiuto e farsi correggere direttamente da un madrelingua. La scuola di inglese Wall Street English a Firenze Porta al Prato offre percorsi formativi personalizzati in base alle esigenze di apprendimento, con orari flessibili e ritmi di studio su misura, assieme a insegnanti madrelingua.

- Sintesi

Siate concisi. “Less is More” è la regola di base, elencate le vostre esperienze fondamentali, i titoli di studio che avete conseguito e, ovviamente, i vostri dati personali, ma non superate le due pagine. Se il vostro curriculum è particolarmente ricco potete arrivare anche a tre, ma è sconsigliato.

- Cover Letter

Raramente ci troviamo di fronte all'esigenza di scrivere una lettera di presentazione nel mercato del lavoro italiano, mentre in quello anglosassone è parte fondamentale del curriculum, pur essendo un documento staccato. Nella Cover Letter dovrete scrivere il motivo della vostra candidatura, presentare le vostre capacità e lasciare una piccola impronta della vostra personalità; ma soprattutto dovete incuriosire il lettore per far sì che dopo legga anche il vostro CV.

- Paragrafo introduttivo

I curriculum in inglese richiedono un piccolo paragrafo introduttivo, lungo al massimo quattro righe, dove potrete sottolineare le vostre peculiarità mettendole in relazione con lavoro che volete, di modo che salti subito all'occhio dell'esaminatore perché siete adatti per quel posto.

- Istruzione

I titoli di studio conseguiti vanno elencati dal più vicino al più lontano. Inserite i riconoscimenti accademici raggiunti, le valutazioni finali non sono obbligatorie. Se vi siete appena laureati e siete in cerca del primo impiego potreste inserire il titolo della vostra tesi e mettere in luce i corsi che avete frequentato che più si avvicinano all'ambito del lavoro.

- Esperienze precedenti

I precedenti impieghi devono venire scritti come i titoli di studio. Bisogna citare il nome dell'azienda, il luogo dove è situata, il sito internet, la data di inizio e la data di fine del vostro rapporto di lavoro, gli obiettivi prefissi e raggiunti e, soprattutto, le vostre mansioni. Non “gonfiate” il vostro CV, al colloquio potrebbe emergere e minare un rapporto di fiducia futuro.

- Referenze

È particolarmente importante poter fornire, su richiesta e con il loro consenso, nomi e contatti dei propri vecchi datori di lavoro, di modo da poter dimostrare la loro soddisfazione riguardo il vostro operato.

- Competenze

Fate una lista delle vostre competenze più facilmente dimostrabili: come le doti artistiche (se pertinenti), linguistiche o informatiche. Altri tipi di abilità potrebbero aver bisogno di spiegazioni troppo lunghe e togliere efficacia all'impatto del CV. In particolare non può mancare una precisa indicazione delle proprie competenze linguistiche ed è meglio avvalorare il livello che si dichiara di avere presentando una certificazione o almeno la frequentazione di un corso.

