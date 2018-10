Iccrea BancaImpresa e BCC: maxi finanziamento da 50 milioni di euro a Car Server

Iccrea BancaImpresa è capofila di un finanziamento record, sia sul profilo dell’importo – 50 milioni di euro – sia per il numero di BCC coinvolte nel pool: 49. Destinataria del maxi finanziamento è Car Server, la prima società di noleggio a lungo termine a capitale interamente italiano.

L’operazione rappresenta il più numeroso pool della storia della banca corporate del Gruppo bancario Iccrea che, grazie al coordinamento del Centro Impresa di Bologna – Area Affari BCC Centro-Sud, coinvolge 51 soggetti: 49 Banche di Credito Cooperativo, Cassa Centrale Raiffeisen oltre a Iccrea BancaImpresa in qualità di arranger e finanziatrice. Le BCC partecipanti all’operazione sono dislocate in tutta Italia: 2 in Puglia, 3 in Campania, 1 in Calabria, 2 in Friuli Venezia Giulia, 5 in Veneto, 1 in Lazio, 11 in Lombardia, 5 nelle Marche, 4 in Abruzzo, 2 in Piemonte, 5 in Sicilia ed 8 in Toscana.

In Toscana le BCC coinvolte sono: Banca Alta Toscana, ViVal Banca, Banca Cras, Banca del Valdarno, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Banca di Pisa e Fornacette, Banca di Anghiari e Stia, Chiantibanca.

Il finanziamento prevede la concessione di un mutuo chirografario, con la finalità di supportare ulteriormente gli investimenti di Car Server previsti nel piano poliennale 2017-2020, volti a incrementare la flotta dagli attuali 33 mila veicoli a 60 mila veicoli, e conseguentemente alle previsioni di crescita delle immatricolazioni del 34% nel 2018.

Ad un anno esatto dall’ultima operazione con la Società di noleggio, con questo finanziamento Iccrea BancaImpresa consolida la partnership tra il Gruppo Iccrea e Car Server siglata nel 2013. La banca corporate del Gruppo Iccrea detiene una quota del 19% del capitale di Car Server, garantendo la possibilità alle BCC di offrire alla loro clientela impresa i servizi proposti dalla principale azienda di noleggio italiana.



Car Server, infatti, è la principale società del settore e può contare su una flotta di oltre 45.000 veicoli, oltre 8.000 clienti e 180 dipendenti. È l'unica realtà nel settore che ha costruito una rete di 23 Filiali sul territorio gestite da personale dipendente proprio e può contare su un parco di servizio di circa 3.000 veicoli a disposizione e 8.500 centri di assistenza convenzionati.

“Questa importante operazione è la principale conferma della partnership consolidata tra il Gruppo Iccrea, le BCC e l’azienda emiliana. Una relazione che per noi riveste importanza anche nell’ambito del più ampio progetto di riforma che ci vede impegnati nella costituzione del futuro Gruppo Bancario Cooperativo insieme alle Banche di Credito Cooperativo”, ha commentato Enrico Duranti, Direttore Generale di Iccrea Banca Impresa. “Iccrea BancaImpresa, nell’ambito del futuro Gruppo – ha proseguito Duranti – sarà il principale interlocutore delle BCC in ambito corporate, pertanto è fondamentale continuare a sostenere i territori presidiati dalle Banche, anche attraverso servizi di primo livello messi a disposizione da importanti realtà italiane come quella di Car Server”.



“L’operazione finanziaria sostiene e consolida una relazione ben più ampia con il nostro socio Iccrea BancaImpresa, che è anche un importante promotore dei servizi di noleggio, soprattutto nel mercato retail, attraverso gli sportelli delle singole BCC”, commenta Giovanni Orlandini amministratore delegato di Car Server. “Piace la innovativa formula di noleggio “Drive Different” – ha proseguito Orlandini – creata per privati, dipendenti, professionisti, artigiani, ed il suo successo è dovuto anche alla rete di un importante partner come il futuro Gruppo Bancario Cooperativo di Iccrea, e noi guardiamo con interesse ed attenzione alle opportunità che il costituendo Gruppo potrà rappresentare per il nostro mercato”.

Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, è candidata Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo ai sensi della Legge n. 49/2016, che prevede la riforma del Sistema del Credito Cooperativo. Sono 142 le Banche di Credito Cooperativo ad aver manifestato la preadesione al progetto di Iccrea Banca di Gruppo Bancario Cooperativo che, una volta costituito, sarà un Gruppo (dati al 31 dicembre 2017) con 4 milioni di clienti, 2.647 sportelli presenti in 1.738 comuni italiani, un attivo di 147,8 miliardi, un patrimonio netto di 11,5 miliardi ed un CET1 ratio superiore al 15 per cento.