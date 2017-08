I fiorentini sanno l’inglese?

Ogni anno milioni di turisti visitano l’Italia e moltissimi prediligono la Toscana come meta. Amata in tutto il mondo per la sua arte, la storia, la cultura e la gastronomia, la nostra regione è tra le predilette dei visitatori da ogni parte del globo. A Firenze l’afflusso turistico è decisamente elevato e la lingua con cui si può facilmente comunicare con chi proviene da altri Paesi è l’inglese, quindi sarebbe logico pensare che il livello medio di conoscenza dell’inglese degli italiani sia elevato, ma vediamo cosa ci dicono i dati. Le statistiche sono state raccolte con l’aiuto della scuola di inglese di Firenze Wall Street English, che da anni aiuta con successo centinaia di studenti a raggiungere i propri obiettivi linguistici, come dimostrano le numerose opinioni e recensioni sui corsi di inglese a Firenze rilasciati da chi ha frequentato la scuola.

I dati riguardanti la padronanza dell’inglese degli italiani sono drammatici, anche se in via di miglioramento. La nostra Penisola, infatti, è in fondo alla classifica dei Paesi Europei per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese. La Toscana si trova al sesto posto fra le regioni italiane, non il massimo se si considera il livello medio già scarso dell’Italia, ma la buona notizia è che invece Firenze è al secondo posto fra le città italiane.

Secondo una recente ricerca, infatti, il livello medio di conoscenza dell’inglese a Firenze è piuttosto alto e il capoluogo Toscano è superato solamente da Milano e seguito da Roma. Il motivo di questi dati probabilmente deriva proprio dal grande afflusso di turisti stranieri nella città, che esige strutture turistiche e amministrative adeguatamente preparate.

Analizzando dati più specifici emerge che a Firenze siano soprattutto i giovani a parlare meglio l’inglese, in particolare la fascia al di sotto dei 35 anni, probabilmente perché a differenza delle generazioni precedenti hanno avuto l’inglese come materia scolastica obbligatoria, ma si ipotizza che sia stata anche la crisi economica ad aver spinto i giovani ad approfondire le lingue straniere. Un altro dato interessante è che in media le donne hanno un livello leggermente più alto di conoscenza dell’inglese rispetto agli uomini.

