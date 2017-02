Home restaurant: "Fateci lavorare, diamo il 10% ai terremotati"

Non si rassegna e rilancia Gaetano Campolo, il fiorentino fondatore, poco meno di due anni fa, di "Home Restaurant Hotel", il primo affittacamere con home restaurant al mondo che unisce il social travelling con il social eating. A gennaio scorso la Camera ha approvato la nuova disciplina degli home restaurant, che secondo l'imprenditore toscano penalizzerebbe pesantemente queste strutture.

Ed in attesa del passaggio al Senato, necessario perché la legge venga approvata, Campolo rilancia il suo appello per cambiare una legge che definisce "voluta dalle lobby". "Qualora la legge venisse bocciata al Senato e ridiscussa dalla Camera secondo la normativa Euopea, cioè di incentivare e promuovere" queste strutture "al fine di combattere la disoccupazione e favorire l'economia, cederò in beneficenza ai terremotati il 10% sui diritti sul marchio e sugli introiti della nostra app".

"Oggi con l'evoluzione tecnologica e con le varie applicazioni che si possono creare per offrire servizi, si aprono nuove frontiere lavorative e nuove opportunità ma questo decreto legge mette dei paletti che non aiutano il modello", ha spiegato Gaetano Campolo all'indomani dell'approvazione della legge alla Camera. "Non solo - aggiunge Campolo - è stato inserito un provvedimento dove si vieta l'unione con gli affittacamere, quello italiano è l'unico Parlamento in Europa a vietare l'incrocio con i B&B, inventando scuse senza senso a favore di lobby e contro lo sviluppo e la crescita del nostro Paese".